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В Ивано-Франковске частично возобновили работу общественного транспорта

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 11:14
В Ивано-Франковске частично возобновили работу общественного транспорта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Воспользоваться транспортом можно лишь при наличии спецпроездного

В Ивано-Франковске с 12 мая в рамках ослабления карантина возобновил работу общественный транспорт в условиях специальных перевозок. Об этом сообщили мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

По его словам, воспользоваться транспортом могут лишь те граждане, которые имеют специальный проездной, выданный на работе. Также проезд осуществляется лишь в сидячих местах и при наличии маски.

"С сегодняшнего дня заработал транспорт в условиях спецперевозок. Радует, что пока пассажиры ответственно отнеслись к правилам. Скоплений нет, все соблюдают правила. Водители следят за порядком в транспортном средстве. Чтобы его заполненность не превышала количества сидячих мест, все имели маски и справку с места работы. Значительных нарушений сейчас не зафиксировано", - написал Марцинкив.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 12 мая увеличат количество отдельных рейсов общественного транспорта. Будут запущены дополнительные рейсы из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.

Также РБК-Украина писало, что с 11 мая в Виннице увеличили количество общественного транспорта, который будет работать на линиях, до обычного уровня. Проезд разрешен лишь в сидячих местах и при безналичной оплате.

Теги Новости Украины Ивано-Франковсктранспорткарантин
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