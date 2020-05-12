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В Івано-Франківську частково відновили роботу громадського транспорту

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 11:14
В Івано-Франківську частково відновили роботу громадського транспорту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Скористатися транспортом можна лише при наявності спецпроездного

В Івано-Франківську з 12 травня в рамках ослаблення карантину відновив роботу громадський транспорт в умовах спеціальних перевезень. Про це повідомили мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в Facebook.

За його словами, скористатися транспортом можуть лише ті громадяни, які мають спеціальний проїзний, виданий на роботі. Також проїзд здійснюється лише у сидячих місцях та при наявності маски.

"З сьогоднішнього дня запрацював транспорт в умовах спецперевозок. Радує, що поки пасажири відповідально поставилися до правил. Скупчень немає, всі дотримуються правила. Водії стежать за порядком у транспортному засобі. Щоб його заповненість не перевищувала кількості сидячих місць, всі мали маски і довідку з місця роботи. Значних порушень зараз не зафіксовано", - написав Марцінків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві з 12 травня збільшать кількість окремих рейсів громадського транспорту. Будуть запущені додаткові рейси з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий і Корчувате.

Також РБК-Україна писало, що з 11 травня у Вінниці збільшили кількість громадського транспорту, який буде працювати на лініях, до звичайного рівня. Проїзд дозволений лише сидячих місцях і при безготівковій оплаті.

Теги Новини України Івано-Франківськтранспорткарантин
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