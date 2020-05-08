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В Виннице запускают "докарантинное" количество общественного транспорта

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 15:59
В Виннице запускают "докарантинное" количество общественного транспорта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проезд в транспорте разрешен лишь в сидячих местах и при безналичной оплате

В Виннице с 11 мая в рамках ослабления карантина увеличивают количество общественного транспорта, который будет работать на линиях, до обычного уровня. Об этом во время брифинга сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

По его словам, на линии будет запущено 240 единиц транспорта - это столько, сколько было до карантина.

"С 11 мая мы планируем увеличение выпуска на линию общественного транспорта на уровень до карантина, а это 240 единиц - трамваи, троллейбусы и муниципальные автобусы. Пользование общественным транспортом разрешается только в сидячих местах. Вход и выход только через передние двери. И, акцентирую внимание, безналичная оплата проезда - или через муниципальную карту, или через другие сервисы электронные и смс", - сообщил Моргунов.

Также обязательным остается масочный режим.

Отметим, в Винницкой области за сутки подтвердили 29 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных увеличилось до 514.

Также РБК-Украина писало, что с 12 мая в Днепре будет возобновлена ​​работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов в рамках ослабления карантинных мер. Для пользования транспортом необходим будет специальный билет.

Теги Новости Украины Винницатранспорткарантин
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