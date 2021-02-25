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В Ивано-Франковске больница перестала принимать пациентов с COVID: нет коек

Новина українською → Ивано-Франковск, Четверг 25 февраля 2021 19:05
В Ивано-Франковске больница перестала принимать пациентов с COVID: нет коек Фото: больница в Ивано-Франковске перегружена пациентами с COVID (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В связи со вспышкой коронавируса в Ивано-Франковске центральная городская больница перестала принимать пациентов на госпитализацию. Там уже нет свободных койко-мест.

Об этом говорится в сообщении больницы в Facebook.

Сообщается, что Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковска с 25 февраля по 2 марта ограничивает госпитализацию пациентов с COVID-19 в связи с перегруженностью коечного фонда.

Отметим, из-за ситуации с COVID в Ивано-Франковской области вводится "красная зона" адаптивного карантина с максимальными ограничениями, в том числе, на транспортное сообщение.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевская область может перейти в "оранжевую зону" карантина. Дело в том, что 24 февраля коэффициент выявления новых случаев COVID составил 23,4% при норме не более 20%. Если в течение трех дней будет превышение двух показателей, то регион может перейти в "красную зону".

Также сообщалось, что в Закарпатской и Черновицкой областей должны изучить эпидемическую ситуацию и возможность ужесточения карантина в отдельных районах. А также развернуть дополнительные койки в больницах.

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