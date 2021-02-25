В Ивано-Франковске больница перестала принимать пациентов с COVID: нет коек

В связи со вспышкой коронавируса в Ивано-Франковске центральная городская больница перестала принимать пациентов на госпитализацию. Там уже нет свободных койко-мест.

Об этом говорится в сообщении больницы в Facebook .

Сообщается, что Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковска с 25 февраля по 2 марта ограничивает госпитализацию пациентов с COVID-19 в связи с перегруженностью коечного фонда.

Отметим, из-за ситуации с COVID в Ивано-Франковской области вводится "красная зона" адаптивного карантина с максимальными ограничениями, в том числе, на транспортное сообщение.