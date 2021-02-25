В Івано-Франківську лікарня перестала приймати пацієнтів з COVID: немає ліжок

У зв'язку зі спалахом коронавірусу в Івано-Франківську центральна міська лікарня перестала приймати пацієнтів на госпіталізацію. Там вже немає вільних ліжко-місць.

Про це йдеться в повідомленні лікарні в Facebook .

Повідомляється, що Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська з 25 лютого по 2 березня обмежує госпіталізацію пацієнтів з COVID-19 у зв'язку з перевантаженістю ліжкового фонду.

Зазначимо, через ситуацію з COVID в Івано-Франківській області вводиться "червона зона" адаптивного карантину з максимальними обмеженнями, в тому числі, на транспортне сполучення.