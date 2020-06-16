Ивано-Франковская область усилила карантин: закроют спортзалы и фитнес-центры

Фото: дезинфекция улиц (РБК-Украина)

Также частично приостановят работу учреждения культуры

В Ивано-Франковской области решили ужесточить карантинные ограничения из-за сложной эпидемической ситуации. В регионе приостановили работу спортивные и культурные учреждения.

Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковского городского совета в Facebook.

Решение об усилении карантина приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, временно будут закрыты учреждения физической культуры и спорта, спортзалы и фитнес-центры. Также по решению владельца остановят прием посетителей учреждения культуры.

Запрет действует в том числе на проведение культурных мероприятий при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м площади помещения, где проводится мероприятие.

В то же время, в области разрешается проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 кв.м.

Напомним, за минувшие сутки в Украине было зарегистрировано 666 новых случаев заражения коронавирусом, из них 43 - в Ивано-Франковской области.

Отметим, что ранее карантин решили продлить во Львовской области, где также фиксируется рост числа больных COVID-19.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины планирует усилить ответственность за несоблюдение масочного режима.

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Автор: Роман Калиниченко