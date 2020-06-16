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Івано-Франківська область посилила карантин: закриють спортзали і фітнес-центри

Новини » Коронавірус     16.06.2020 - 13:48
Івано-Франківська область посилила карантин: закриють спортзали і фітнес-центри
Фото: дезінфекція вулиць (РБК-Україна)

Також частково призупинять роботу заклади культури

Через складну протиепідемічну ситуацію в Івано-Франківській області вирішили посилити карантинні обмеження. В регіоні призупинили роботу спортивні та культурні заклади.

Про це повідомили у Facebook Івано-Франківської міської ради.

Рішення про посилення карантину у регіоні ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Зокрема, тимчасово будуть закриті заклади фізичної культури і спорту, спортзали і фітнес-центри. Також за рішенням власника припинять приймати відвідувачів заклади культури. Заборона діє у тому числі на проведення культурних заходів за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. м площі приміщення, де проводиться захід.

Водночас, в області дозволяється проведення релігійних заходів з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв.м.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні було зареєстровано 666 нових випадків зараження коронавірусом, зних 43 - у Івано-Франківській області.

Зазначимо, раніше карантин вирішили продовжити у Львівській області, де також фіксується зростання числа хворих на COVID-19.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України планує посилити відповідальність за недотримання маскового режиму.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України карантинІвано-Франківська область
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