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Івано-Франківськ затопило через сильні дощі

Івано-Франківськ, Понеділок 27 липня 2020 17:48
Івано-Франківськ затопило через сильні дощі
Фото: затоплена дорога в Івано-Франківську (if.dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Підтоплені автодороги, підвали офісів і кафе

В Івано-Франківську через сильні дощі відбулися підтоплення ділянок доріг, підвальних приміщень та кафе. Для боротьби з наслідками задіяні рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Зокрема, рятувальники допомогли витягнути автомобіль, який застряг в результаті затоплення одній з доріг міста.

"Внаслідок дощів спостерігаються ускладнення руху на деяких ділянках автодоріг. Так, під Пасичнянским мостом сьогодні застряг автомобіль, але працівники служби порятунку прийшли водієві на допомогу та витягли його з скрутній ситуації", - розповіли в ДСНС.

Також зазначається, що станом на 16:00 в Івано-Франківську були підтоплені три приміщення:

  • на вулиці Площа Міцкевича, підтоплює приміщення кафе;
  • на вулиці До. Данила, підтоплює підвал реабілітаційного центру;
  • на вулиці Бельведерська, підтоплює офісне приміщення.

"Продовжують надходити повідомлення про підтоплення в місті Івано-Франківськ підвальних приміщень різних форм власності, а також про ускладнення руху на деяких вулицях через підтоплення", - додали рятувальники.

Нагадаємо, сьогодні синоптики попереджали про можливі підтопленнях та паводків у західних областях України через погіршення погоди.

Також РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області розроблять протипаводкову програму для захисту населення від наслідків повеней.

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