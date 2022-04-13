Ивано-Франковск требует от Рады и Зеленского запретить УПЦ Московского патриархата

"На внеочередной сессии Ивано-Франковского городского совета обратились к президенту Украины и председателю ВРУ с требованием прекратить деятельность УПЦ (МП) в Украине", - отметил он.

В обращении говорится, что так называемые "гонения" церкви Московского патриархата стали одной из официальных причин Москвы для вторжения в Украину, однако уже 16 епископов отказались поминать патриарха РПЦ Кирилла и стремятся к независимости.

"Сегодня в определяющий период своей истории украинское государство должно утвердительно и последовательно стоять на своей защите. Все государственные учреждения, как и Вооруженные силы Украины, должны защищать суверенитет Украины. Россия отчаянно пытается сохранить эту свою область влияния на головы и души украинцев и сохранить важного разрушительного агента на территории Украины. Мы считаем, что именно сейчас настало время, чтобы остановить враждебную деятельность Русской православной церкви на территории Украины", - говорится в документе.

Также депутаты напомнили, что в Раде зарегистрирован законопроект №7204 "О запрете Московского патриархата на территории Украины".