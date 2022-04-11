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Священники УПЦ МП требуют созвать международный церковный трибунал для патриарха Кирилла

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Понедельник 11 апреля 2022 00:29
Священники УПЦ МП требуют созвать международный церковный трибунал для патриарха Кирилла Фото: глава РПЦ патриарх Кирилл (facebook.com/PatriarhKirill)
Автор: Роман Мирончук

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата обратились в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протоиерея Андрея Пинчука, который обнародовал заявление священников в Facebook.

"Сегодня, когда Московский патриарх Кирилл откровенно поддерживает захватническую войну России против Украины, мы, священники Украинской Православной Церкви, решили обратиться к Собору Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла", - говорится в сообщении.

В заявлении священнослужителей говорится о том, что патриарх Кирилл проповедует доктрину "русского мира", которая не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь.

Кроме того, Кирилл совершил моральные преступления, благословив войну против Украины и полностью поддержав агрессивные действия российских войск на территории Украины.

"Мы надеемся, что Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей рассмотрит наше обращение и вынесет свое справедливое решение", - заявили священники УПЦ МП.

По словам протоиерея Андрея Пинчука, в истории Русской Церкви тоже был прецедент обращения в суд Восточных Патриархов. В 1666 году Восточные Патриархи осудили Московского патриарха Никона, лишив его патриаршества и епископского сана. Никона оставили простым монахом и отправили на покаяние в монастырь.

Напомним, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что глава РПЦ Кирилл встал на сторону антихриста.

Мы также писали о том, что три четверти прихожан УПЦ Московского патриархата перестали идентифицировать себя с этой церковью.

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УПЦ МП Патриарх Кирилл
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