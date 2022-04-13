Івано-Франківськ вимагає від Ради і Зеленського заборонити УПЦ Московського патріархату

Міська рада Івано-Франківська вимагає заборонити Українську православну церкву (УПЦ) Московського патріархату. Відповідні звернення направлені Верховній раді та президенту Володимиру Зеленському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.
"На позачерговій сесії Івано-Франківської міської ради звернулися до президента України та голови ВРУ з вимогою припинити діяльність УПЦ (МП) в Україні", - зазначив він.
У зверненні йдеться, що так звані "гоніння" церкви Московського патріархату стали однією з офіційних причин Москви для вторгнення в Україну, проте вже 16 єпископів відмовилися поминати патріарха РПЦ Кирила і прагнуть незалежності.
"Сьогодні у визначальний період своєї історії українська держава повинна ствердно і послідовно стояти на своєму захисті. Всі державні установи, як і Збройні сили України, повинні захищати суверенітет України. Росія відчайдушно намагається зберегти цю свою область впливу на голови і душі українців і зберегти важливого руйнівного агента на території України. Ми вважаємо, що саме зараз настав час, щоб зупинити ворожу діяльність Російської православної церкви на території України", - йдеться в документі.
Також депутати нагадали, що в Раді зареєстрованио законопроект №7204 "Про заборону Московського патріархату на території України".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що священики УПЦ Московського патріархату вимагають скликати міжнародний церковний трибунал для предстоятеля РПЦ Кирила.
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