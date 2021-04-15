Зеленский обсудил с главой Евросовета обострение ситуации на востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Основное внимание политики уделили обострению ситуации с безопасностью на востоке Украины .

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский подробно проинформировал собеседника о развитии событий, что произошли со времени совместной поездки лидеров Украины и ЕС на Донбасс 2 марта этого года.

"Мы ценим поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Решительная и адекватная реакция со стороны международного сообщества - залог предотвращения дальнейшей эскалации, сохранения жизней", - отметил украинский президент.

Зеленский также подробно обсудил с Шарлем Мишелем инициативу Крымской платформы и наполнение ее содержанием.

Собеседники также договорились согласовать в ближайшее время даты проведения 23-го Саммита Украина - ЕС, который должен состояться в Киеве во второй половине года.