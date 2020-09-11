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Ивано-Франковск открывает детсады, школы переходят на дистанционное обучение

Автор: Игорь Литвиненко

С понедельника, 14 сентября, в Ивано-Франковске открывают детские сады. Также открываются и школы, однако пока учеба будет проходить дистанционно.

Об этом в Facebook заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, детские сады будут открываться поэтапно, их посещение является не обязательным, родители сами будут принимать такое решение.

"С понедельника мы начинаем запуск наших детских садиков. Поэтапно, постепенно выходим из карантина в детских садиках. Что касается школ. Мне бы очень хотелось, чтобы мы открыли, но нам продлили "красную зону" карантина, и с понедельника мы переходим на дистанционную форму обучения", - сообщил Марцинкив.

Напомним, 10 сентября Украину поделил на новые зоны карантина, в "красной зоне" остались три областных центра Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы.

Ранее Марцинкив сообщал, что с понедельника, несмотря на "красную зону" карантина в Ивано-Франковске откроют школы и детские сады.

Также РБК-Украина писало, что за саботаж выполнения карантинных условий с мэрами городов центральная власть планирует проводить "индивидуальные беседы".

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