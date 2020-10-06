Ивано-Франковск подтопило из-за сильного ливня

Вчера вечером Ивано-Франковск накрыл сильный ливень и штормовой ветер. Непогода привела к подтоплениям города, а также были повалены деревья, однако погибших и травмированных нет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, непогода в Ивано-Франковске наблюдалась в период с 21:00 по 21:30. В результате сильных дождей были подтоплены отдельные улицы города, а сильные порывы ветра привели к падению деревьев на проезжие части дорог, зданий и припаркованные автомобили. Также в результате падения деревьев произошли обрывы линий электропередач.

По состоянию на утро 6 октября спасатели распылили 43 поваленных дерева, высвободили 15 автомобилей и расчистили два прохода к жилым домам. К ликвидации последствий непогоды дополнительно были привлечены аварийные бригады РЭС, теплокоммунэнерго, водоекотехпрому и троллейбусного ДЕПО.

Напомним, сегодня в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Кроме того, 6 октября дожди будут наблюдаться в западных областях, а температура воздуха в Украине днем будет колебаться от +18 до +22.

Также РБК-Украина сообщало, что в ближайшие три дня погода в Украине будет дождливой, ожидаются грозы и сильный ветер. Сухо будет только на восточной и юго-восточной части страны.