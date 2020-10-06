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Івано-Франківськ підтопило через потужну зливу

Автор: Андрій Козловський

Вчора ввечері Івано-Франківськ накрила сильна злива та штормовий вітер. Негода призвела до підтоплень міста, а також до повалень дерев, однак загиблих та травмованих немає.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, негода в Івано-Франківську спостерігалась у період з 21:00 по 21:30. У результаті сильних дощів були підтоплені окремі вулиці міста, а сильні пориви вітру призвели до повалення дерев на проїжджі частини доріг, будівель та припарковані автомобілі. Також в результаті падіння дерев відбулися обриви ліній електропередач.

Станом на ранок 6 жовтня рятувальники розпилили 43 повалених дерева, вивільнили 15 автомобілів та розчистили два проходи до житлових будинків та двох магазинів. До ліквідації наслідків негоди додатково були залучені аварійні бригади РЕМ, теплокомуненерго, водоекотехпрому та тролейбусного ДЕПО.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується погіршення погодних умов.

Крім того, 6 жовтня дощі спостерігатимуться у західних областях, а температура повітря в Україні вдень коливатиметься від +18 до +22.

Також РБК-Україна повідомляло, що у найближчі три дні погода в Україні буде дощовою, очікуються грози та сильний вітер. Сухо буде тільки на східній і південно-східній частині країни.

Прогноз погоди
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