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В Ивано-Франковске хотят открыть школы и детсады несмотря на карантин

Ивано-Франковск, Пятница 04 сентября 2020 16:18
В Ивано-Франковске хотят открыть школы и детсады несмотря на карантин
Фото: ученики во время карантина (freepik.com)
Автор: Игорь Литвиненко

В Ивано-Франковске планируют разрешить работу школ и детских садов, несмотря на то, что город остался в "красной зоне" карантина. Соответствующее решение хотят принять в понедельник, 7 сентября.

Об этом на брифинге заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Работу школ и детских садов планируют разрешить с 13 сентября.

"Мы приняли решение, что в течение двух недель у нас будут каникулы. Но дольше времени, очевидно, мы не можем работать без детских садов и школ. Поэтому в понедельник ожидайте соответствующих решений", - сказал Марцинкив.

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Опубліковано Русланом Марцінковим Пʼятниця, 4 вересня 2020 р.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске продлили школьные каникулы до 11 сентября из-за попадания города в "красную зону" карантина.

Отметим, вчера в Украине обновили карантинные зоны, согласно которым Ивано-Франковск остался в "красной зоне".

Также РБК-Украина писало, что Тернополь, который также попал в "красную зону", отказался выполнять карантинные требования. В полиции заявили, что готовы привлекать к ответственности в случае нарушения.

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Новости Украины Общество Ивано-Франковсккарантиншколадетский сад
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