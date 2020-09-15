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Киев и 19 областей остаются не готовыми к ослаблению карантина

Украина, Вторник 15 сентября 2020 13:38
Киев и 19 областей остаются не готовыми к ослаблению карантина
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине по состоянию на 15 сентября не готовыми к ослаблению карантина остаются Киев и еще 19 областей. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения 5 областей.

Такие данные представил Минздрав.

Превышены показатели заболеваемости коронавирусом в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

В столице при этом показатель заболеваемости превышен более чем в 3,5 раза - 140,6 при норме в 40.

Готовы к ослаблению карантина Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области.

Чтобы ослабить карантин регионы должны соответствовать следующим требованиям:

  • количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;
  • показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;
  • уровень загруженности коек на протяжении 5 дней подряд не должен превышать 50%.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 2905 случаев коронавируса. Больше всего заболеваний выявили в Тернопольской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.

Также РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Максим Степанов призвал мэров городов "убрать политические вещи" при соблюдении карантина.

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