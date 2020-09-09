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Ивано-Франковский горсовет обжаловал в суде деления Украины на зоны карантина

Среда 09 сентября 2020 20:10
Ивано-Франковский горсовет обжаловал в суде деления Украины на зоны карантина
Фото: здание ОАСК (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Ивано-Франковский городской совет подал иск в Окружной административный суд Киева с просьбой признать недействительным постановление Кабинета министров о зонировании Украины на эпидемические зоны. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Как сообщается, Ивано-Франковский горсовет оспаривает пункты 1-36 постановления правительства №641 о делении Украины на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. В соответствии с ним определен ряд запретов в зависимости от установки уровня эпидемической опасности.

Напомним, сегодня подать в суд из-за жесткого карантина решил городской совет Черновцов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бунт мэров из-за введения жесткого карантина в городах.

Добавим, РБК-Украина в материале "Бунт "красной зоны". Чем власть ответит на саботаж карантина в регионах" рассказывало, как правительство планирует бороться с мэрами-саботажниками и возможен ли новый "локдаун" в Украине.

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