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Ивано-Франковск откроет школы 1 сентября независимо от решений Кабмина

Ивано-Франковск, Вторник 11 августа 2020 14:22
Ивано-Франковск откроет школы 1 сентября независимо от решений Кабмина
Фото: Руслан Марцинкив (facebook.com/Руслан Марценків)
Автор: РБК-Украина

Школы города активно готовятся к учебному году

Независимо от решений Кабмина по карантину в Украине и деления регионов на зоны Ивано-Франковск откроет школы 1 сентября. Школы города уже готовятся к работе.

Об этом в своем Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, школы активно готовятся, создают все условия для учеников.

"Наносим специальные разметки движения, обустраиваем места скрининга температуры и закупаем дезинфекторы. Мы заботимся о здоровье детей, но и заботимся о надлежащее образование. Правительство меняет условия каждый день, но мы ставим цель - создать все возможные условия и начать обучение и полноценную жизнь с 1 сентября", - добавил Марцинкив.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября дети пойдут в школы, несмотря на пандемию коронавируса; при этом в регионах "красной зоны" для школьников будут вводить двухнедельный карантин, в ходе которого дети будут обучаться дистанционно.

Также стало известно, что перед началом учебного года не будут проводить тестирование на коронавирус для учителей; анализы будут брать лишь в случае появления симптомов или, если учитель является контактным лицом.

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