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Шмыгаль рассказал об организации работы школ с 1 сентября

Украина, Киев, Воскресенье 09 августа 2020 00:18
Шмыгаль рассказал об организации работы школ с 1 сентября
Фото: Денис Шмыгаль (twitter.com/Kabmin_UA)
Автор: Артур Родивилов

Премьер сообщил, что с 1 сентября дети будут учиться в школах

С 1 сентября дети пойдут в школы, несмотря на пандемию коронавируса. Правительство уже провело все необходимые мероприятия и совещания, на которых были определены особенности учебного процесса.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что в регионах, находящихся в "красных зонах", власти будут вводить для школьников двухнедельный карантин, в ходе которого дети будут обучаться дистанционно.

"Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализация детей не состоится. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс, хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября. Мы уже провели все необходимые мероприятия, совещания. Мы запустили процессы в областях. Главы ОГА контролируют", - сказал Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации для работы школ с 1 сентября, согласно которым для начала учебного процесса необходимо обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены.

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