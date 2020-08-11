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Івано-Франківськ відкриє школи 1 вересня незалежно від рішень Кабміну

Івано-Франківськ, Вівторок 11 серпня 2020 14:22
Івано-Франківськ відкриє школи 1 вересня незалежно від рішень Кабміну
Фото: Руслан Марцінків (facebook.com/Руслан Марценків)
Автор: РБК-Україна

Школи міста активно готуються до навчального року

Незалежно від рішень Кабміну щодо карантину в Україні і поділу регіонів на зони Івано-Франківськ відкриє школи 1 вересня. Школи міста вже готуються до роботи.

Про це у своєму Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків.

За його словами, школи активно готуються, створюють всі умови для учнів.

"Наносимо спеціальні розмітки руху, облаштовуємо місця скринінгу температури і закуповуємо дезінфектори. Ми дбаємо про здоров'я дітей, але й дбаємо про належну освіту. Уряд змінює умови кожен день, але ми ставимо мету - створити всі можливі умови та почати навчання і повноцінне життя з 1 вересня", - додав Марцінків.

Нагадаємо, раніше премьер-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня діти підуть до школи, незважаючи на пандемію коронавірусу; при цьому в регіонах "червоної зони" для школярів будуть вводити двотижневий карантин, в ході якого діти будуть навчатися дистанційно.

Також стало відомо, що перед початком навчального року не будуть проводити тестування на коронавірус для вчителів; аналізи будуть брати лише в разі появи симптомів або, якщо вчитель є контактною особою.

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Новини України Івано-Франківськкарантиншкола
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