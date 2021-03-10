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Ивано-Франковск из-за "красной зоны" останавливает троллейбусное движение

Автор: РБК-Украина

С завтрашнего дня, 11 марта, из-за ограничений "красной зоны" Ивано-Франковск останавливает троллейбусное движение. При этом автобусы будут работать в режиме специальных перевозок.

Об этом в Facebook заявил мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, полиция вынесла предписание на работу троллейбусов.

"Мол, условия перевозки в них не соответствуют требованиям карантина. Поэтому из-за изменений в постановлении Кабинета министров Украины мы вынуждены остановить троллейбусное движение в нашей городской общине завтра, 11 марта", - отметил Марцинкив.

Он добавил, что автобусное движение разрешено в режиме спецперевозок.

"Поэтому вместо троллейбусов мы ставим на рейсы автобусы. Но из-за этого количество автобусов на обычных рейсах соответственно уменьшится", - добавил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионах "красной зоны" адаптивного карантина запретили работу общественного транспорта. В частности, запрещены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки.

При этом разрешена работа служебного транспорта, а также перевозки легковыми авто - не более 5 человек в салоне.

На сегодня в "красной зоне" находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Также сообщалось, что в вышеуказанных областях отменили движение поездов и электричек.

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