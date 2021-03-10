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В Житомирской области из-за карантина отменили пригородные поезда: список рейсов

Новина українською → Житомирская область, Среда 10 марта 2021 17:02
В Житомирской области из-за карантина отменили пригородные поезда: список рейсов Фото: электричка УЗ (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Тверденко

"Укрзализныця" остановила курсирование двух региональных поездов в Житомирской области и запретила остановки четырех поездов в регионе. Все из-за перехода области в "красную зону" карантина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

С 7 марта в Житомирской области остановили движение поездов Коростень - Винница - Коростень и Коростень - Житомир.

Также, с этой же даты запрещено останавливаться в пределах области четырем поездам:

  • Киев - Жмеринка на станциях: Попельня, Бровки, Чернорудка;

  • Жмеринка - Киев на станциях: Билосилля, Чернорудка, Бровки, Попельня;

  • Киев - Ровно на станциях: Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Билосилля, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжный, Мирополь;

  • Шепетовка - Киев по станциям: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чернорудка, Бровки, Попельня.

Напомним, во вторник Кабинет министров Украины расширил перечень ограничений в "красной" зоне карантина. Правительство решило запретить работу общественного транспорта.

Отметим, что Житомирскую область внесли в "красную" зону по уровню эпидемической опасности распространения коронавируса. С 3 марта на территории области вступили в силу ограничения "красной" зоны.

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