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Івано-Франківськ через "червону зону" зупиняє тролейбусний рух

Автор: РБК-Україна

З завтрашнього дня, 11 березня, через обмеження "червоної зони" Івано-Франківськ зупиняє тролейбусний рух. При цьому автобуси будуть працювати в режимі спеціальних перевезень.

Про це у Facebook заявив мер міста Руслан Марцінків.

За його словами, поліція винесла припис на роботу тролейбусів.

"Мовляв, умови перевезення в них не відповідають вимогам карантину. Тому через зміни в постанові Кабінету міністрів України ми змушені зупинити тролейбусний рух у нашій міській громаді завтра, 11 березня", - зазначив Марцінків.

Він додав, що автобусний рух дозволено в режимі спецперевезень.

"Тому замість тролейбусів ми ставимо на рейси автобуси. Але через це кількість автобусів на звичайних рейсах відповідно зменшиться", - додав мер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в регіонах "червоної зони" адаптивного карантину заборонили роботу громадського транспорту. Зокрема, заборонено регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення.

При цьому дозволена робота службового транспорту, а також перевезення легковими авто - не більше 5 осіб в салоні.

На сьогодні у "червоній зоні" знаходяться Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Також повідомлялося, що у вищевказаних областях скасували рух поїздів і електричок.

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