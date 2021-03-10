ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ивано-Франковск из-за "красной зоны" останавливает троллейбусное движение

Новина українською → Ивано-Франковск, Среда 10 марта 2021 18:56
Ивано-Франковск из-за "красной зоны" останавливает троллейбусное движение Фото: троллейбусы (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С завтрашнего дня, 11 марта, из-за ограничений "красной зоны" Ивано-Франковск останавливает троллейбусное движение. При этом автобусы будут работать в режиме специальных перевозок.

Об этом в Facebook заявил мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, полиция вынесла предписание на работу троллейбусов.

"Мол, условия перевозки в них не соответствуют требованиям карантина. Поэтому из-за изменений в постановлении Кабинета министров Украины мы вынуждены остановить троллейбусное движение в нашей городской общине завтра, 11 марта", - отметил Марцинкив.

Он добавил, что автобусное движение разрешено в режиме спецперевозок.

"Поэтому вместо троллейбусов мы ставим на рейсы автобусы. Но из-за этого количество автобусов на обычных рейсах соответственно уменьшится", - добавил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионах "красной зоны" адаптивного карантина запретили работу общественного транспорта. В частности, запрещены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки.

При этом разрешена работа служебного транспорта, а также перевозки легковыми авто - не более 5 человек в салоне.

На сегодня в "красной зоне" находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Также сообщалось, что в вышеуказанных областях отменили движение поездов и электричек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Ивано-Франковск Карантин Коронавирус
NEWS
Минздрав ожидает до конца марта еще одну партию вакцины Covishield
Минздрав ожидает до конца марта еще одну партию вакцины Covishield
DAILY
Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам