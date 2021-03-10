Ивано-Франковск из-за "красной зоны" останавливает троллейбусное движение
С завтрашнего дня, 11 марта, из-за ограничений "красной зоны" Ивано-Франковск останавливает троллейбусное движение. При этом автобусы будут работать в режиме специальных перевозок.
Об этом в Facebook заявил мэр города Руслан Марцинкив.
По его словам, полиция вынесла предписание на работу троллейбусов.
"Мол, условия перевозки в них не соответствуют требованиям карантина. Поэтому из-за изменений в постановлении Кабинета министров Украины мы вынуждены остановить троллейбусное движение в нашей городской общине завтра, 11 марта", - отметил Марцинкив.
Он добавил, что автобусное движение разрешено в режиме спецперевозок.
"Поэтому вместо троллейбусов мы ставим на рейсы автобусы. Но из-за этого количество автобусов на обычных рейсах соответственно уменьшится", - добавил мэр.
Напомним, ранее сообщалось, что в регионах "красной зоны" адаптивного карантина запретили работу общественного транспорта. В частности, запрещены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки.
При этом разрешена работа служебного транспорта, а также перевозки легковыми авто - не более 5 человек в салоне.
На сегодня в "красной зоне" находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Также сообщалось, что в вышеуказанных областях отменили движение поездов и электричек.