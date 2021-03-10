Ивано-Франковск из-за "красной зоны" останавливает троллейбусное движение

С завтрашнего дня, 11 марта, из-за ограничений "красной зоны" Ивано-Франковск останавливает троллейбусное движение. При этом автобусы будут работать в режиме специальных перевозок.

Об этом в Facebook заявил мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, полиция вынесла предписание на работу троллейбусов.

"Мол, условия перевозки в них не соответствуют требованиям карантина. Поэтому из-за изменений в постановлении Кабинета министров Украины мы вынуждены остановить троллейбусное движение в нашей городской общине завтра, 11 марта", - отметил Марцинкив.

Он добавил, что автобусное движение разрешено в режиме спецперевозок.

"Поэтому вместо троллейбусов мы ставим на рейсы автобусы. Но из-за этого количество автобусов на обычных рейсах соответственно уменьшится", - добавил мэр.