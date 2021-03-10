Івано-Франківськ через "червону зону" зупиняє тролейбусний рух
З завтрашнього дня, 11 березня, через обмеження "червоної зони" Івано-Франківськ зупиняє тролейбусний рух. При цьому автобуси будуть працювати в режимі спеціальних перевезень.
Про це у Facebook заявив мер міста Руслан Марцінків.
За його словами, поліція винесла припис на роботу тролейбусів.
"Мовляв, умови перевезення в них не відповідають вимогам карантину. Тому через зміни в постанові Кабінету міністрів України ми змушені зупинити тролейбусний рух у нашій міській громаді завтра, 11 березня", - зазначив Марцінків.
Він додав, що автобусний рух дозволено в режимі спецперевезень.
"Тому замість тролейбусів ми ставимо на рейси автобуси. Але через це кількість автобусів на звичайних рейсах відповідно зменшиться", - додав мер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в регіонах "червоної зони" адаптивного карантину заборонили роботу громадського транспорту. Зокрема, заборонено регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення.
При цьому дозволена робота службового транспорту, а також перевезення легковими авто - не більше 5 осіб в салоні.
На сьогодні у "червоній зоні" знаходяться Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
Також повідомлялося, що у вищевказаних областях скасували рух поїздів і електричок.