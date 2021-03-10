Івано-Франківськ через "червону зону" зупиняє тролейбусний рух

З завтрашнього дня, 11 березня, через обмеження "червоної зони" Івано-Франківськ зупиняє тролейбусний рух. При цьому автобуси будуть працювати в режимі спеціальних перевезень.

Про це у Facebook заявив мер міста Руслан Марцінків.

За його словами, поліція винесла припис на роботу тролейбусів.

"Мовляв, умови перевезення в них не відповідають вимогам карантину. Тому через зміни в постанові Кабінету міністрів України ми змушені зупинити тролейбусний рух у нашій міській громаді завтра, 11 березня", - зазначив Марцінків.

Він додав, що автобусний рух дозволено в режимі спецперевезень.

"Тому замість тролейбусів ми ставимо на рейси автобуси. Але через це кількість автобусів на звичайних рейсах відповідно зменшиться", - додав мер.