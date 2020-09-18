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Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь выйдут из "красной зоны"

Автор: РБК-Украина

Согласно новому делению Украины на карантинные зоны, Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь выйдут из "красной зоны". Сама зона с наиболее жесткими ограничениями существенно сократится с начала следующей недели

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

С 21 сентября в "красной зоне" останутся:

  • Чоп Закарпатской области;
  • Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
  • Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
  • Канев Черкасской области;
  • Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
  • Нежин и Носовский район Черниговской области.

Таким образом, "красных зон" не будет в Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской и Харьковской областях. А в других регионах, где на сегодня есть такие административные единицы, "красная зона" существенно сократится.

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В зоне с наиболее жесткими карантинными ограничениями сохранится запрет на работу общественного транспорта, школ и детских садов.

Напомним, ранее сообщалось, что ужесточение карантина в "красных зонахhttps://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-obnovil-usloviya-razdeleniya-zony-1600255265.html" будет определяться совместным решением государственной и региональной комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.

Как заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, больше всего госпитализированных пациентов с коронавирусом в Киеве, Львове и Харькове.

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Новости Украины ЧерновцыИвано-ФранковскТернополькарантин