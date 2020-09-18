Відповідно до нового поділу України на карантинні зони, Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль вийдуть з "червоної зони". Сама зона з найбільш жорсткими обмеженнями істотно скоротиться з початку наступного тижня
Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
З 21 вересня в "червоній зоні" залишаться:
Таким чином, "червоних зон" не буде в Івано-Франківській, Одеській, Рівненській та Харківській областях. А в інших регіонах, де на сьогодні є такі адміністративні одиниці, "червона зона" істотно скоротиться.
У зоні з найбільш жорсткими карантинними обмеженнями збережеться заборона на роботу громадського транспорту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посилення карантину в "червоних зонах" буде визначатися спільним рішенням державної та регіональної комісій з питань ТЕБ та НС.
Як заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, найбільше госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом в Києві, Львові та Харкові.