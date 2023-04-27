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В Івано-Франківську жителям пригрозили підвищенням одного з тарифів: у чому причина

Фото: в Івано-Франківську жителям пригрозили підвищенням одного з тарифів: у чому причина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Івано-Франківську містянам пригрозили підвищенням тарифу через засмічення системи каналізації, що, зі свого боку, призвело до аварійного випадку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Facebook-сторінки комунального підприємства "Івано-Франківськводоекотехпром".

Як відзначає комунальне підприємство, через збільшення мешканців в місті - збільшилась кількість сміття, яке скидають в міську каналізацію. Це, зі свого боку, 26 квітня призвело до її забиття, аварійної ситуації на каналізаційній насосній станції й тимчасової зупинки водоочисних споруд на період усунення аварії.

"Під час виконання аварійно-відновлювальних робіт та прочищення каналізаційних систем було витягнуто з каналізації велику кількість предметів, заборонених до скидання: побутового сміття, ганчір’я, серветок, засобів гігієни, поліетиленових пакетів, пластикових пляшок, металічних предметів, тощо", - пише пресслужба.

Зазначається, що безвідповідальність окремих містян може призвести до більш серйозних наслідків, таких як, наприклад, повної зупинки роботи каналізаційної станції, припинення каналізування та водопостачання на період відновлення, а також екологічної катастрофи.

Мешканців міста закликають використовувати каналізацію за призначенням, оскільки в інакшому випадку усі додаткові витрати будуть включатись до тарифу.

Скидати в каналізацію суворо заборонено сміття, яке не розчиняється у воді:

  • ганчірки;
  • вологі серветки;
  • засоби гігієни;
  • пов'язки;
  • предмети побуту.

"Шановні мешканці міста, всі ці роботи, які ми виконуємо не планово, уся така прочистка каналізаційної мережі, буде закладено в тариф. Ви все робите для того, щоб такі затрати були внесено до тарифу", - додає комунальне підприємство.

Фото: в Івано-Франківську жителям пригрозили підвищенням одного з тарифів: у чому причина (facebook.com/groups/kpvetp)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, чого очікувати від тарифів на комунальні послуги в Україні в травні.

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Івано-Франківськ