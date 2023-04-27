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В Ивано-Франковске жителям пригрозили повышением одного из тарифов: в чем причина

Фото: в Ивано-Франковске жителям пригрозили повышением одного из тарифов: в чем причина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Ивано-Франковске горожанам пригрозили повышением тарифа из-за засорения системы канализации, что, со своей стороны, привело к аварийному случаю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Facebook-страницы коммунального предприятия "Ивано-Франковскводоэкотехпром".

Как отмечает коммунальное предприятие, из-за увеличения жителей в городе - увеличилось количество мусора, который сбрасывают в городскую канализацию. Это, в свою очередь, 26 апреля привело к ее забиванию, аварийной ситуации на канализационной насосной станции и временной остановке водоочистных сооружений на период устранения аварии.

"Во время выполнения аварийно-восстановительных работ и прочистки канализационных систем было извлечено из канализации большое количество предметов, запрещенных к сбросу: бытового мусора, тряпок, салфеток, средств гигиены, полиэтиленовых пакетов, пластиковых бутылок, металлических предметов и т.д.", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что безответственность отдельных горожан может привести к более серьезным последствиям, таким как, например, полная остановка работы канализационной станции, прекращение канализации и водоснабжения на период восстановления, а также экологической катастрофы.

Жителей города призывают использовать канализацию по назначению, поскольку в противном случае все дополнительные расходы будут включаться в тариф.

Сбрасывать в канализацию строго запрещено мусор, который не растворяется в воде:

  • тряпки;
  • влажные салфетки;
  • средства гигиены;
  • повязки;
  • предметы быта.

"Уважаемые жители города, все эти работы, которые мы выполняем не планово, вся такая прочистка канализационной сети, будет заложено в тариф. Вы все делаете для того, чтобы такие затраты были внесены в тариф", - добавляет коммунальное предприятие.

Фото: в Ивано-Франковске жителям пригрозили повышением одного из тарифов: в чем причина (facebook.com/groups/kpvetp)

Напомним, РБК-Украина писало о том, чего ожидать от тарифов на коммунальные услуги в Украине в мае.

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Ивано-Франковск