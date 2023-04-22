В Івано-Франківську та області завтра можливі заморозки

Завтра, 23 квітня, на Прикарпатті можливе падіння температури до нуля градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Івано-Франківський гідрометеоцентр :

"Вночі та вранці 23 квітня по м. Івано-Франківську та області очікуються заморозки на поверхні ґрунту", - повідомили в гідрометеоцентрі.

Температура повітря може впасти до 0-3⁰.

Нагадаємо, ми повідомляли, яка погода буде триматись на вихідних.

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