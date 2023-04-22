В Ивано-Франковске и области завтра возможны заморозки
Фото: синоптики сообщили о заморозках на Прикарпатье (GettyImages)
Завтра, 23 апреля, в Прикарпатье возможно падение температуры до нуля градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ивано-Франковский гидрометцентр.
"Ночью и утром 23 апреля по Ивано-Франковску и области ожидаются заморозки на поверхности почвы", - сообщили в гидрометцентре.
Температура воздуха может снизиться до 0-3⁰.
Напомним, мы сообщали, какая погода будет держаться в выходные.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.