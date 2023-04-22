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В Ивано-Франковске и области завтра возможны заморозки

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Прикарпатье, Суббота 22 апреля 2023 16:24
В Ивано-Франковске и области завтра возможны заморозки Фото: синоптики сообщили о заморозках на Прикарпатье (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 23 апреля, в Прикарпатье возможно падение температуры до нуля градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ивано-Франковский гидрометцентр.

"Ночью и утром 23 апреля по Ивано-Франковску и области ожидаются заморозки на поверхности почвы", - сообщили в гидрометцентре.

Температура воздуха может снизиться до 0-3⁰.

Напомним, мы сообщали, какая погода будет держаться в выходные.

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