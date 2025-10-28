UA

В Івано-Франківську стартує опалювальний сезон: коли подадуть тепло в оселі

Фото: В Івано-Франківську починається опалювальний сезон (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Сьогодні, 28 жовтня, в Івано-Франківську прийняли рішення про початок опалювального сезону. Тепло обіцяють подавати в оселі містян уже у вівторок ввечері.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Він зазначає, що підписав розпорядження про початок подачі тепла у житлові будинки міста. За його словами, рішення ухвалене після дозволу президента України. Опалення вже запустили у лікарнях та дитсадках, де є котельні на альтернативних видах палива.

Мешканцям нагадали, що у разі проблем з теплом можна звертатися за телефонами: 1580, 067 010 1580, 050 010 1580.

Опалювальний сезон-2025 в Україні

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що офіційний старт опалювального сезону в Україні заплановано на 28 жовтня, хоча в частині громад тепло вже подали до соціальних об’єктів.

Він зазначив, що ситуація в енергетиці загалом стабільна, країна готується до зими та відновлює пошкоджену інфраструктуру. Україна також домовляється з міжнародними партнерами про допомогу енергетиці та вже знайшла 70% коштів, необхідних для імпорту газу.

Також РБК-Україна писало, що тепло вже подано до більшості областей і частково підключено в 13 регіонах. Понад 55% об’єктів соціальної сфери, зокрема дитсадки, школи та лікарні, вже з теплом.

