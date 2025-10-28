В Ивано-Франковске стартует отопительный сезон: когда подадут тепло в дома

Отопительный сезон-2025 в Украине

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что официальный старт отопительного сезона в Украине запланирован на 28 октября, хотя в части громад тепло уже подали к социальным объектам.

Он отметил, что ситуация в энергетике в целом стабильная, страна готовится к зиме и восстанавливает поврежденную инфраструктуру. Украина также договаривается с международными партнерами о помощи энергетике и уже нашла 70% средств, необходимых для импорта газа.

Также РБК-Украина писало, что тепло уже подано в большинство областей и частично подключено в 13 регионах. Более 55% объектов социальной сферы, в частности детсады, школы и больницы, уже с теплом.