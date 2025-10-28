RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Ивано-Франковске стартует отопительный сезон: когда подадут тепло в дома

Фото: В Ивано-Франковске начинается отопительный сезон (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 28 октября, в Ивано-Франковске приняли решение о начале отопительного сезона. Тепло обещают подавать в дома горожан уже во вторник вечером.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Он отмечает, что подписал распоряжение о начале подачи тепла в жилые дома города. По его словам, решение принято после разрешения президента Украины. Отопление уже запустили в больницах и детсадах, где есть котельные на альтернативных видах топлива.

Жителям напомнили, что в случае проблем с теплом можно обращаться по телефонам: 1580, 067 010 1580, 050 010 1580.

Отопительный сезон-2025 в Украине

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что официальный старт отопительного сезона в Украине запланирован на 28 октября, хотя в части громад тепло уже подали к социальным объектам.

Он отметил, что ситуация в энергетике в целом стабильная, страна готовится к зиме и восстанавливает поврежденную инфраструктуру. Украина также договаривается с международными партнерами о помощи энергетике и уже нашла 70% средств, необходимых для импорта газа.

Также РБК-Украина писало, что тепло уже подано в большинство областей и частично подключено в 13 регионах. Более 55% объектов социальной сферы, в частности детсады, школы и больницы, уже с теплом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-ФранковскОтопительный сезон