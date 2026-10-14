В Івано-Франківську проїзд у маршрутках може зрости до 25 гривень

Коли в маршрутках з’являться валідатори

Під час наради Марцінків запитав, коли приватні перевізники перейдуть на оплату проїзду через валідатори.

Начальник Управління транспорту та зв’язку міської ради Василь Кузюк повідомив, що 15 жовтня валідатори мають встановити на маршруті №21. Наступним стане маршрут №34, після чого обладнання поступово з’являтиметься на інших маршрутах.

За словами Кузюка, до кінця 2026 року валідаторами планують обладнати більшість приватного транспорту міста.

Що відомо про підвищення тарифу

Марцінків повідомив, що приватні перевізники хочуть збільшити вартість однієї поїздки з 20 до 25 гривень.

Міський голова запропонував пов’язати можливе підвищення тарифу з установленням валідаторів у транспорті. Таким чином, питання зміни вартості проїзду розглядають у контексті переходу приватних перевізників на оплату через ці пристрої.