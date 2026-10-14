В Ивано-Франковске проезд в маршрутках может возрасти до 25 гривен

В Ивано-Франковске частные перевозчики инициируют повышение стоимости проезда с 20 до 25 гривен. Городской голова Руслан Марцинкив предлагает связать изменение тарифа с установлением валидаторов в маршрутках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное совещание Ивано-Франковского городского совета 14 октября.
На совещании Марцинков спросил, когда частные перевозчики перейдут на оплату проезда через валидаторы.
Начальник Управления транспорта и связи городского совета Василий Кузюк сообщил, что 15 октября валидаторы должны быть установлены на маршруте №21. Следующим станет маршрут №34, после чего оборудование будет постепенно появляться на других маршрутах.
По словам Кузюка, до конца 2026 года валидаторами планируется оборудовать большинство частного транспорта города.
Марцинкив сообщил, что частные перевозчики хотят увеличить стоимость одной поездки с 20 до 25 гривен.
Мэр предложил связать возможное повышение тарифа с установлением валидаторов в транспорте. Таким образом, вопрос изменения стоимости проезда рассматривается в контексте перехода частных перевозчиков на оплату через эти устройства.
Напомним, в марте 2026 года в Ивано-Франковске временно повысили стоимость проезда до 20 гривен из-за ситуации на рынке горючего и энергоносителей. С 16 апреля тариф снова вырос: до 25 гривен при оплате наличными, 20 гривен - банковской картой и 15 гривен - картой "Галка".
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