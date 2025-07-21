В Ивано-Франковске прогремели сильные взрывы: по городу ударили ракетами "Кинжал"

Российские террористы ударили аэробаллистическими ракетами по Ивано-Франковску. В городе прогремели сильные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

В 05:51 враг в третий раз за ночь поднял в воздух истребители МиГ-31, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Через несколько минут военные сообщили о движении скоростной цели над Житомирской областью.

В 05:57 Воздушные силы сообщили о движении "Кинжала" на Староконстантинов, а затем дальше - на Тернопольщину/Ивано-Франковщину.

Через две минуты жителям Ивано-Франковска посоветовали срочно пройти в укрытие.