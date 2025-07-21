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В Ивано-Франковске прогремели сильные взрывы: по городу ударили ракетами "Кинжал"

Ивано-Франковск, Понедельник 21 июля 2025 06:11
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В Ивано-Франковске прогремели сильные взрывы: по городу ударили ракетами "Кинжал" Фото: Ивано-Франковск атаковали аэробаллистическими ракетами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы ударили аэробаллистическими ракетами по Ивано-Франковску. В городе прогремели сильные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 05:51 враг в третий раз за ночь поднял в воздух истребители МиГ-31, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Через несколько минут военные сообщили о движении скоростной цели над Житомирской областью.

В 05:57 Воздушные силы сообщили о движении "Кинжала" на Староконстантинов, а затем дальше - на Тернопольщину/Ивано-Франковщину.

Через две минуты жителям Ивано-Франковска посоветовали срочно пройти в укрытие.

Напомним, минувшей ночью армия РФ обстреляла Украину дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

В Ивано-Франковске первые взрывы были слышны около 03:00. Силы ПВО работали по "Шахедам".

Около 05:30 на область продолжалась атака беспилотниками, а также приближались крылатые ракеты из стратегической авиации.

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