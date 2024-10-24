В Івано-Франківську собака загриз лебедя в парку: що загрожує власнику

У Івано-Франківську в парку собака загриз лебедя. Тепер власника чекає адміністративне покарання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Івано-Франківської області
У четвер, 24 жовтня, в Івано-Франківську собака породи хаскі, який гуляв із господарем у міському парку, напав на лебедя. Інцидент трапився на острівці посеред озера, що є частиною паркової зони.
На команди господаря собака не реагувала. За свідченнями очевидців, хаскі, залишившись без повідка, підплив до острівця, де перебував лебідь, і несподівано напав на нього.
Правоохоронці швидко встановили власника собаки. Ним виявився 27-річний місцевий житель, який вигулював свою тварину.
За фактом порушення правил вигулу поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил утримання собак і котів).
Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також можливу конфіскацію тварини. Матеріали будуть направлені на розгляд суду.
Поліція Прикарпаття нагадує про правила утримання і вигулу собак в Україні:
Цей інцидент є нагадуванням про важливість дотримання правил вигулу домашніх тварин, щоб запобігти подібним трагічним випадкам.
Нагадаємо,що у столиці 51-річний киянин, виходячи з поштового відділення, щосили вдарив пуделя на повідку ногою по голові. Поліція повідомила йому про підозру - за жорстоке поводження з твариною.
Крім,того популяція диких тварин у світі за останні 50 років скоротилася в середньому на 73%. При цьому в деяких регіонах середнє скорочення чисельності сягає 95%.