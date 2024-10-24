В Ивано-Франковске собака загрызла лебедя в парке: что угрожает владельцу

В четверг, 24 октября, в Ивано-Франковске собака породы хаски, гулявшая с хозяином в городском парке, напала на лебедя. Инцидент произошёл на островке посреди озера, который является частью парковой зоны.

На команды хозяина собака не реагировала. По словам очевидцев, хаски, оставшись без поводка, подплыл к островку, где находился лебедь, и внезапно напал на него.

Правоохранители быстро установили владельца собаки. Им оказался 27-летний местный житель, который выгуливал свое животное.

По факту нарушения правил выгула полицейские составили административный протокол по ч. 3 ст. 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение правил содержания собак и котов).

Фото: городской главы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива

(https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv)

Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, а также возможную конфискацию животного. Материалы будут направлены на рассмотрение суда.

Полиция Прикарпатья напоминает о правилах содержания и выгула собак в Украине:

Выгуливать собаку может лицо, достигшее 14 лет.

Человек, который сопровождает животное, обязан обеспечить безопасность окружающих людей, животных и имущества.

Обязательны поводок и намордник (для пород, включённых в список опасных, утверждённый Кабмином).

На животном должен быть ошейник с идентификационными метками.

Запрещено оставлять животное без присмотра или выгуливать его в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Этот инцидент является напоминанием о важности соблюдения правил выгула домашних животных, чтобы предотвратить подобные трагические случаи.