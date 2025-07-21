В Івано-Франківську лунають вибухи. Працює ППО

Нагадаємо, в ніч на 21 липня російські терористи атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед", а також крилатими і балістичними ракетами.

Зокрема, Київ під масованою атакою десятків ударних дронів.

Також дрони атакували Харків. У місті пролунало більше десяти вибухів, сталися великі пожежі.

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