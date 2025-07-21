В Ивано-Франковске звучат взрывы. Работает ПВО

Российские ударные дроны приближаются к Ивано-Франковску. В городе объявлено об опасности ударов беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.
"Внимание работает ПВО!!!", - написал городской голова в 03:13.
Впоследствии он добавил, что в городе "может быть шумно". И призвал не фотографировать и не выкладывать видео работы сил ПВО и последствий атаки в сеть.
"Ивано-Франковск БпЛА подлетает к городу", - написали военные в 03:19.
В 03:50 Марцинков сообщил о работе ПВО в городе.
Напомним, в ночь на 21 июля российские террористы атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед", а также крылатыми и баллистическими ракетами.
В частности, Киев под массированной атакой десятков ударных дронов.
Также дроны атаковали Харьков. В городе прогремело более десяти взрывов, произошли крупные пожары.
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