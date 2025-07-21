В Ивано-Франковске звучат взрывы. Работает ПВО

"Внимание работает ПВО!!!", - написал городской голова в 03:13.

Впоследствии он добавил, что в городе "может быть шумно". И призвал не фотографировать и не выкладывать видео работы сил ПВО и последствий атаки в сеть.

"Ивано-Франковск БпЛА подлетает к городу", - написали военные в 03:19.

В 03:50 Марцинков сообщил о работе ПВО в городе.