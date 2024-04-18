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В Івано-Франківську і області пролунали вибухи

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Під час російської атаки ударними БПЛА в Івано-Франківську і області пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"На Івано-Франківщині чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у дописі. Також повідомляється про вибух в Івано-Франківську.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що ударні БПЛА рухаються на Івано-Франківську область курсом на Коломию та Івано-Франківськ. У ПС закликали жителів Івано-Франківська терміново спуститися в укриття.

Зараз, о 6:55, ПС попереджають про ще одну хвилю "Шахедів" на півночі міста та з південно-східного напрямку.

Оновлено о 07:09. Суспільне повідомило про ще один звук вибуху в Івано-Франківську. 

Нагадаємо, близько 23:00 17 квітня російські війська запустили дрони-камікадзе типу "Шахед" із боку тимчасово окупованих регіонів.

Близько 02:30 вибухи пролунали у Хмельницькій області.

За словами високого представника ЄС Жозепа Борреля, західні країни не можуть за прикладом ситуації з іранським ударом по Ізраїлю перехоплювати російські ракети чи дрони, що атакують Україну, тому, що в першому випадку вони збивали повітряні цілі над своїми авіабазами, а отже діяли в порядку самооборони. В Україні чи в інших державах, над територіями яких пролітають російські ракети, таких авіабаз немає.

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Івано-ФранківськАтака дронівВійна в Україні