В Івано-Франківську чути вибухи: працює ППО

"Працює ППО! Будьмо уважні!", - йдеться у повідомленні о 03:12.

Перед цим він писав, що відбувається масована атака (ймовірно, маючи на увазі всю Україну), тому є високий рівень небезпеки.

Де оголосили тривогу

Старом на 03:26 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал майже по всій країні. Причиною цього є ударні дрони росіян.