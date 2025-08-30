UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

В Івано-Франківську чути вибухи: працює ППО

Фото: у місті чути роботу ППО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 30 серпня в Івано-Франківську гучно. У місті на тлі атаки дронів працює ППО.

Про це заявив мер міста Руслан Марцінків, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Працює ППО! Будьмо уважні!", - йдеться у повідомленні о 03:12.

Перед цим він писав, що відбувається масована атака (ймовірно, маючи на увазі всю Україну), тому є високий рівень небезпеки.

Де оголосили тривогу

Старом на 03:26 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал майже по всій країні. Причиною цього є ударні дрони росіян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-ФранківськВійна в Україні