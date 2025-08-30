RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Ивано-Франковске слышны взрывы: работает ПВО

Фото: в городе слышна работа ПВО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 30 августа в Ивано-Франковске громко. В городе на фоне атаки дронов работает ПВО.

Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Работает ПВО! Будем внимательны!", - говорится в сообщении в 03:12.

Перед этим он писал, что происходит массированная атака (вероятно, имея в виду всю Украину), поэтому есть высокий уровень опасности.

Где объявили тревогу

Старом на 03:26 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал почти по всей стране. Причиной этого являются ударные дроны россиян.

Обстрел Ивано-Франковска

Напомним, что в прошлом месяце, в ночь на 21 июля, россияне совершили самую масштабную атаку на Ивано-Франковск. По городу и области прилетали дроны и баллистические ракеты.

В результате атаки была повреждена инфраструктура, а также были пострадавшие.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-ФранковскВойна в Украине