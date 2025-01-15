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В Івано-Франківську чоловіка у військовій формі із собакою не пустили у поїзд

Середа 15 січня 2025 19:17
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В Івано-Франківську чоловіка у військовій формі із собакою не пустили у поїзд Фото: Поїзд "Укрзалізниці" (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У мережі з'явилося відео, на якому чоловіка у військовому одязі із собакою провідник поїзда не пускає у вагон. В "Укрзалізниці" обіцяють розібратися у ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відео в TikTok користувача Arthur.

Автор відео стверджує, що чоловік із собакою – військовий. На кадрах видно, що чоловік одягнений в камуфляжні штани та куртку кольору хакі. Провідник поїзда не дозволяє йому зайти у вагон і силою виштовхує на платформу. У цей час чоловік тримає в руках повідець, а собака бігає на майданчику біля поїзда.

Зрештою чоловік разом із собакою піднявся до тамбура. За словами автора відео, пасажира у формі впустили до вагона лише після того, як він почав фіксувати ситуацію на камеру. Що відбулося далі – не відомо.

На публікацію відреагувала "Укрзалізниця". У коментарі під відео представники компанії попросили уточнити, коли конкретно стався інцидент, а також пообіцяли розібратися у ситуації.

"Перевезення військових пріоритет УЗ. Ми хочемо розібратися в цій ситуації обʼєктивно. Чи можете пригадати дату та поїзд, де сталася ситуація, свідком якої Ви стали", – зазначила "Укрзалізниця" в коментарі.

В Івано-Франківську чоловіка у військовій формі із собакою не пустили у поїздВідповідь "Укрзалізниці" під відео у TikTok (скриншот)

Автор розповів, що зняв відео на залізничному вокзалі Івано-Франківська в суботу, 11 січня, близько 21:00 на першій колії.

Раніше РБК-Україна розповідало про інший інцидент за участі співробітників "Укрзалізниці". Восени 2024 року у поїзді "Львів – Моршин" пасажири виявили у купе провідника-охоронця "Укрзалізниці", який лежав на підлозі зі слідами побиття. За словами очевидців, ситуацію супроводжував сильний запах алкоголю. Тоді у компанії заявили, що така поведінка не припустима для їхніх співробітників, повідомили про проведення службового розслідування цього інциденту, а працівників відправили на освідування.

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