В Ивано-Франковске мужчину в военной форме с собакой не пустили в поезд

В сети появилось видео, на котором мужчину в военной одежде с собакой проводник поезда не пускает в вагон. В "Укрзализныце" обещают разобраться в ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео в TikTok пользователя Arthur.

Автор видео утверждает, что мужчина с собакой – военный. На кадрах видно, что мужчина одет в камуфляжные штаны и куртку цвета хаки. Проводник поезда не позволяет ему зайти в вагон и силой выталкивает на платформу. В это время мужчина держит в руках поводок, а собака бегает на площадке возле поезда.

В конце концов мужчина вместе с собакой поднялся в тамбур. По словам автора видео, пассажира в форме впустили в вагон только после того, как он начал фиксировать ситуацию на камеру. Что произошло дальше – не известно.

На публикацию отреагировала "Укрзализныця". В комментарии под видео представители компании попросили уточнить, когда конкретно произошел инцидент, а также пообещали разобраться в ситуации.

"Перевозка военных приоритет УЗ. Мы хотим разобраться в этой ситуации объективно. Можете вспомнить дату и поезд, где произошла ситуация, свидетелем которой Вы стали", – отметила "Укрзалізниця" в комментарии.

Ответ "Укрзалізниці" под видео в TikTok (скриншот)

Автор рассказал, что снял видео на железнодорожном вокзале Ивано-Франковска в субботу, 11 января, около 21:00 на первом пути.