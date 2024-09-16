"Ганебний інцидент". УЗ відреагувала на скандал із п'яними охоронцями у потязі

АТ "Укрзалізниця" відреагувало на скандал із п'яними працівниками воєнізованої охорони, поміченими пасажирами в одному з потягів. Фото та відео "ганебного інциденту" були опубліковані раніше у соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УЗ у Telegram.

Уточнюється, що наразі "Укрзалізниця" проводить службове розслідування цього інциденту, а працівників відправлено на освідування. "Укрзалізниця" просить вибачення та наголошує, що така поведінка неприпустима для будь-якого працівника галузі. Всі причетні будуть притягнуті до відповідальності", - підсумували у прес-службі УЗ.

Після набуття історією розголосу, в УЗ наголосили: працівників філії "Відомча воєнізована охорона", які допустили ганебний інцидент у поїзді №43/44 "Черкаси - Івано-Франківськ", негайно буде звільнено.

З чого почався скандал

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що пасажири одного з потягів "Укрзалізниці" помітили вранці, 16 вересня, сплячого на підлозі в купе провідника охоронця УЗ з ознаками побиття та "страшним запахом перегару".

Поруч із ним (на полиці) спав інший чоловік. Очевидці зауважили, що "побилися два колеги та мирно лягли собі спати, забувши зачинити двері".

Один із пасажирів викликав представників поліції, в результаті чого правопорушників зняли з рейсу.

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