В Івано-Франківську через негоду обвалилася частина пішохідного мосту (фото)

"Увага. Сильні зливи наробили біди в області. І не оминуло й Івано-Франківськ. Через різке підняття рівня води обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній", - йдеться у повідомленні.

Фото: обвалений міст (t.me/galkaifuanews)

Міський голова закликав всіх бути максимально уважними. Відповідні служби вже працюють на місці.

"Над відновленням пішохідного мосту працюватиме Локомотиворемонтний завод", - додав Марцінків.

Негода в Україні

Київ сьогодні, 7 липня, знову накрила сильна злива. Частину вулиць вже підтопило. Також через негоду почало підтоплювати ТЦ Ocean Plaza.

Вчора ввечері Київ накрила гроза. У різних районах міста фіксують сильні пориви вітру та зливу.

У Борисполі в результаті негоди зруйновано котельну трубу. У різних районах було зафіксовано сильні пориви вітру та зливу.