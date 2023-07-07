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В Ивано-Франковске из-за непогоды обвалилась часть пешеходного моста (фото)

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Ивано-Франковск, Пятница 07 июля 2023 20:42
В Ивано-Франковске из-за непогоды обвалилась часть пешеходного моста (фото) Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Ивано-Франковске сегодня, 7 июля, в результате непогоды завалилась часть пешеходного моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

"Внимание. Сильные ливни наделали беды в области. И не обошло и Ивано-Франковск. Из-за резкого поднятия уровня воды обвалилась часть пешеходного моста на Набережной", - говорится в сообщении.

В Ивано-Франковске из-за непогоды обвалилась часть пешеходного моста (фото)

Фото: обрушенный мост (t.me/galkaifuanews)

Городской голова призвал всех быть максимально внимательными. Соответствующие службы уже работают на месте.

"Над восстановлением пешеходного моста будет работать Локомотиворемонтный завод", - добавил Марцинкив.

Непогода в Украине

Киев сегодня, 7 июля, снова накрыл сильный ливень. Часть улиц уже подтопило. Также из-за непогоды начало подтапливать ТЦ Ocean Plaza.

Вчера вечером Киев накрыла гроза. В разных районах города фиксируют сильные порывы ветра и ливня.

В Борисполе в результате непогоды разрушена котельная труба. В разных районах были зафиксированы сильные порывы ветра и ливня.

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