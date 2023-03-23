В Івано-Франківській області сьогодні можуть лунали вибухи: названо причину

Сьогодні, 23 березня, в Івано-Франківській області можуть пролунати вибухи. Вони пов'язані з роботою військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук у Telegram.

Вона попередила, що сьогодні на Прикарпатті проведуть військові навчання.

"Сьогодні наші військові продовжують навчання. Тому не лякайтесь звуків вибухів в час, коли немає повітряної тривоги", - зазначила Онищук.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти 54 рази обстріляли Херсонську область. Внаслідок атак ворога загинула людина, ще двоє отримали поранення.

Також зазначимо, що вчора Росія вдарила по багатоповерхівках у Запоріжжю. Через ворожий обстріл постраждали 34 особи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.