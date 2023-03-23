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В Івано-Франківській області сьогодні можуть лунали вибухи: названо причину

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Івано-Франківськ, Четвер 23 березня 2023 08:37
В Івано-Франківській області сьогодні можуть лунали вибухи: названо причину Фото: в Івано-Франківській області сьогодні проведуть навчання військових (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 23 березня, в Івано-Франківській області можуть пролунати вибухи. Вони пов'язані з роботою військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук у Telegram.

Вона попередила, що сьогодні на Прикарпатті проведуть військові навчання.

"Сьогодні наші військові продовжують навчання. Тому не лякайтесь звуків вибухів в час, коли немає повітряної тривоги", - зазначила Онищук.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти 54 рази обстріляли Херсонську область. Внаслідок атак ворога загинула людина, ще двоє отримали поранення.

Також зазначимо, що вчора Росія вдарила по багатоповерхівках у Запоріжжю. Через ворожий обстріл постраждали 34 особи.

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Івано-Франківська область вибухи
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